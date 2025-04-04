'Тянет время': Британия и Франция требуют, чтобы Путин дал ответ Трампу по перемирию

Обе страны обвинили российского правителя в том, чтобы он меняет курс, не испытывая давления со стороны США.

Британия и Франция обвинили правителя России Владимира Путина в затягивании переговоров о прекращении огня в Украине, и усилили давление на Москву, требуя немедленного ответа по этому вопросу, пишет Associated Press.

"Наше мнение заключается в том, что Путин продолжает запутывать и тянуть время", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми журналистам в штаб-квартире НАТО, стоя рядом со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Великобритания и Франция ведут многонациональную инициативу, известную как "коалиция желающих", чтобы создать силы для контроля за будущим миром в Украине. Лемми отметил, что хотя Путин должен согласиться на прекращение огня, "он продолжает бомбить Украину".

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"Это гражданское население. Это энергообъекты. Мы видим вас, Владимир Путин. Мы знаем, что вы делаете", - сказал он.

Барро подчеркнул, что Украина согласилась на условия прекращения огня еще три недели назад, и теперь Россия "должна ответить Соединенным Штатам".

"Россия меняет курс, продолжая свои удары по энергетической инфраструктуре, продолжая свои военные преступления. Это должно быть "да". Это должно быть "нет". Это должен быть быстрый ответ", - сказал он.

Министры также отметили, что Россия не намерена прекращать свою военную кампанию, в частности, Путин в понедельник отдал приказ о призыве 160 000 призывников на срочную службу.

Оба министра иностранных дел пообещали продолжить поддержку Украины, в частности, в укреплении ее вооруженных сил - ключевой гарантии безопасности страны после того, как США отвергли возможность ее вступления в НАТО.

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Как сообщал УНИАН, представитель Путина Кирилл Дмитриев посетил американскую столицу на этой неделе, и это был первый визит российского чиновника в США с начала полномасштабного вторжения.

После встречи Дмитриев заявил российским СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа "слышит позицию России и понимает ее озабоченность".

В то же время NBC News писало, что окружение президента США Дональда Трампа не советует ему звонить российскому лидеру Владимиру Путину, пока он не согласится на полное прекращение огня в Украине.

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