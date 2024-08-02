Кремль реализовал свою кратковременную задачу, и не планирует завязывать с попытками уничтожить Украину.

В Кремле радуются возвращению домой шпионов и киллера, которых обменяли на американских заложников и собственных диссидентов. Но это никоим образом не свидетельствует о приближении мира в Украине, пишет The Washington Post.

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков быстро опроверг любые предположения о том, что обмен ознаменовал любое размораживание отношений с Западом, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины.

"Если мы говорим об Украине и более сложных международных проблемах, это совсем другое дело. Там принципы совсем другие. Это принципы национальных интересов нашей страны, интересов национальной безопасности, и там работа ведется в другом режиме и по другим принципам", - сказал Песков, отвечая на вопрос The Washington Post, является ли обмен признаком того, что Россия готова пойти на компромисс и прекратить вторжение в своего соседа.

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Татьяна Становая, российский аналитик и основательница компании R. Politik по политическим консультациям, которая сейчас находится во Франции, сказала, что никто не должен ожидать прорыва в американо-российских отношениях после обмена, во время которого Россия освободила 16 заключенных, в том числе некоторых известных российских оппозиционеров.

"Нет признаков того, что нынешний обмен будет способствовать мирным переговорам по Украине", - сказала Становая. "Зато это отражает текущую ситуацию, когда каждая сторона учится жить со взаимной непримиримостью".

Как отмечает The Washington Post, последний подобный обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Западом состоялся в 1985 году, когда Советский Союз обменял 25 западных шпионов на четырех агентов Варшавского договора на мосту Глинике между Западным Берлином и Потсдамом. Но настроение в то время было другим: советский лидер-реформатор Михаил Горбачев только что пришел к власти, сигнализируя о своей готовности к более открытым отношениям и прокладывая путь к встрече с президентом Рональдом Рейганом в Женеве позже в том же году.

"Но сейчас нет никаких признаков потепления в американо-российских отношениях, поскольку Кремль рассматривает обмен пленными как прагматическую сделку в краткосрочных интересах России", - отмечает издание.

Большой обмен между РФ и Западом

Как писал УНИАН, 1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и странами Запада. В Россию вернулись в частности осужденный в Германии киллер Вадим Красиков, а также двое российских шпионов, которые вели двойную жизнь в ЕС, притворяясь аргентинцами.

Взамен Россия отдала американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашова. Также из российской тюрьмы выпустили оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и других.

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