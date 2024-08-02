По словам Дмитрия Пескова, Красиков служил в "Альфе" вместе с несколькими сотрудниками охраны Путина.

Среди россиян, которые вернулись в РФ в результате обмена заключенными с США и рядом западных стран, были сотрудники российского ГРУ и группы "Альфа". Об этом сообщил пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков, информируют российские СМИ.

По его словам, речь, в частности, идет о "тиргартенском убийце" Вадиме Красикове.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Конечно, они друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга", - сказал Песков. Видео дня

Он также рассказал, что среди вернувшихся россиян был и сотрудник ГРУ.

"По одному из сотрудников ГРУ. Американцы пытались влиять на этого сотрудника ГРУ, который был заключен в тюрьму. Они нашли здесь отца этого сотрудника. Был организован телефонный звонок. Во время телефонного звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, сказал сыну, что тот все правильно делает", - уточнил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина не стал раскрывать деталей переговоров по обмену заключенными.

"Без комментариев оставляю. Вся внутренняя кухня этих переговоров, бесспорно, не может быть публичной", - заявил Песков.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными между РФ и странами Запада. Кроме путинского киллера Красикова, на свободу вышли и другие россияне, которые сидели в тюрьме, в частности, за киберпреступления.

Также УНИАН сообщал, почему Путин "рвался" обменять киллера Красикова. По данным Bild, между ними была тесная связь, а кремлевский диктатор придает большое значение всему, что известно о его прошлом.

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