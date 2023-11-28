По словам главы МИД Болграии, разрешение является временным и только для встречи в столице Северной Македонии Скопье, которая "чрезвычайно важна, если мы хотим говорить о будущем ОБСЕ".

Болгария никогда бы не дала разрешение российской делегации пролетать через воздушное пространство для встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье, не имея четкого представления о составе делегации. Об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел страны Мария Габриэль, информирует БТА.

Она отметила, что разрешение является временным и только для встречи в столице Северной Македонии Скопье, которая "чрезвычайно важна, если мы хотим говорить о будущем ОБСЕ".

По словам дипломата, решение Болгарии согласовано с ЕС. Изначально же в состав делегации входили представители, которых пришлось исключить из-за наличия в санкционных списках ЕС. При этом Болгария заинтересована не только в стабильности на Западных Балканах, но и вносит вклад своим опытом в то, "чтобы эта стабильность была долговременной".

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"Стабильность Западных Балкан означает стабильность для Европы. Когда мы говорим о членстве Украины в НАТО, Болгария это поддерживает. Нам, как партнерам, важно следовать за страной в реформах, которые она проводит, быть готовыми к будущим кризисам и требованиям альянса", – добавила Габриэль.

Министерское заседание ОБСЕ в Скопье - последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него российского главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он пояснил, что делегация Украины решила не участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел, которое состоится 30 ноября – 1 декабря в городе Скопье.

"Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев - представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - подчеркнул Николенко.

Ранее стало известно, что Болгария откроет свое воздушное пространство для российского самолета, чтобы дипломат смог принять участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии. Разрешение на пролет временное и будет действовать в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

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