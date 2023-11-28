Болгария пойдет на встречу министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Страна откроет свое воздушное пространство для российского самолета, чтобы дипломат смог принять участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии.
"Болгария дала разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", - говорится в заявлении МИД Болгарии.
Отмечается, что разрешение на пролет временный и будет действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.
Стоит отметить, что встрече ОБСЕ в Скопье запланирована на период с 29 ноября по 1 декабря.
Отношения Болгарии и России - последние новости
После полномасштабного вторжения РФ Болгария тайно поставляла Украине оружие и топливо. К тому же страна закрыла свое небо для всех российских самолетов 26 февраля 2022 года.
Позже помощь Киеву стала открытой, а власти Софии все больше и больше дистанциировались от Москвы. Относительно недавно Болгария закрыла границу для российских машин.
Кроме того, София решила полностью отказаться от импорта российской нефти с 1 марта 2024 года.