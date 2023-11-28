Разрешение на использование воздушного пространства страны будет временным.

Болгария пойдет на встречу министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Страна откроет свое воздушное пространство для российского самолета, чтобы дипломат смог принять участие во встрече ОБСЕ в Северной Македонии.

"Болгария дала разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", - говорится в заявлении МИД Болгарии.

Отмечается, что разрешение на пролет временный и будет действительно в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета.

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Стоит отметить, что встрече ОБСЕ в Скопье запланирована на период с 29 ноября по 1 декабря.

Отношения Болгарии и России - последние новости

После полномасштабного вторжения РФ Болгария тайно поставляла Украине оружие и топливо. К тому же страна закрыла свое небо для всех российских самолетов 26 февраля 2022 года.

Позже помощь Киеву стала открытой, а власти Софии все больше и больше дистанциировались от Москвы. Относительно недавно Болгария закрыла границу для российских машин.

Кроме того, София решила полностью отказаться от импорта российской нефти с 1 марта 2024 года.

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