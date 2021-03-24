Берлускони снова оказался в больнице / REUTERS
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник был госпитализирован.
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Об этом сообщает ANSA, ссылаясь на адвоката Берлускони. Подробности о болезни политика не сообщаются.
Напомним, в январе 84-летнего Берлускони госпитализировали из-за проблем с сердцем. В прошлом году он заразился коронавирусом и перенес пневмонию.
Кто такой Сильвио Берлускони
- 84-летний Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.
- За свою долгую политическую карьеру Берлускони не раз становился фигурантом коррупционных и секс-скандалов.
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