В прошлом году Берлускони перенес коронавирусную пневмонию.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник был госпитализирован.

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Об этом сообщает ANSA, ссылаясь на адвоката Берлускони. Подробности о болезни политика не сообщаются.

Напомним, в январе 84-летнего Берлускони госпитализировали из-за проблем с сердцем. В прошлом году он заразился коронавирусом и перенес пневмонию.

Кто такой Сильвио Берлускони

84-летний Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.

За свою долгую политическую карьеру Берлускони не раз становился фигурантом коррупционных и секс-скандалов.

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Автор: Дмитрий Захаров