Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был срочно госпитализирован в госпиталь в Монте-Карло из-за проблем с сердцем.
Читайте такжеУ Берлускони обнаружили COVID-19
Как сообщает Reuters, об этом итальянскому агентству ANSA сообщил врач Берлускони Альберто Зангрилло.
По словам врача, Берлускони обратился в ближайшую подходящую клинику, поскольку возвращаться в Италию в его нынешнем состоянии было бы неразумно.
В сентябре Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане с коронавирусом, у него диагностировали пневмонию.
Кто такой Сильвио Берлускони
- 84-летний Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.
- За свою долгую политическую карьеру Берлускони не раз становился фигурантом коррупционных и секс-скандалов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram