Берлускони обратился в ближайшую подходящую клинику, поскольку возвращаться в Италию в его нынешнем состоянии было бы неразумно.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был срочно госпитализирован в госпиталь в Монте-Карло из-за проблем с сердцем.

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Как сообщает Reuters, об этом итальянскому агентству ANSA сообщил врач Берлускони Альберто Зангрилло.

По словам врача, Берлускони обратился в ближайшую подходящую клинику, поскольку возвращаться в Италию в его нынешнем состоянии было бы неразумно.

В сентябре Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане с коронавирусом, у него диагностировали пневмонию.

Кто такой Сильвио Берлускони

84-летний Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии.

За свою долгую политическую карьеру Берлускони не раз становился фигурантом коррупционных и секс-скандалов.

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Автор: Дмитрий Захаров