Россия вошла в первую десятку стран с высоким уровнем безнаказанности за убийства представителей медиа.

Более 80% убийств журналистов в мире за последние 10 лет остались безнаказанными.

Об этом свидетельствуют данные "Глобального индекса безнаказанности-2021" Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists - CPJ).

"Убийства 226 журналистов из 278, погибших за последнее десятилетие в связи с коррупцией, организованной преступностью, деятельностью экстремистских групп и ответными действиями правительств, и в 2021 году остаются безнаказанными", - говорится в отчете.

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Отмечается, что Индекс в нынешнем году отражает незначительные изменения по сравнению с 2020 годом: Сомали уже седьмой год остается худшей страной с точки зрения безнаказанности за убийства журналистов.

Далее в первой десятке стран Глобального индекса безнаказанности - Сирия, Ирак и Южный Судан, Афганистан, Мексика, Филиппины, Бразилия, Пакистан и Россия.

В 81% всех случаев в Индексе CPJ зафиксировал полную безнаказанность.

"Во всем мире в 2020 году по меньшей мере 22 журналиста убиты в отместку за свою работу, что более чем вдвое больше, чем в 2019 году. В 2021 году количество убийств близко к прошлогоднему…", - сказано в отчете.

Справка УНИАН. Комитет защиты журналистов (CPJ) — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

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Автор: Анна Бредихина