Среди не членов ЕС присоединилась Норвегия, а также намерены присоединиться Великая Британия и Исландия.

На сегодняшний день уже 23 государства подали заявления в Европейский суд по правам человека с просьбой присоединиться как третья сторона при рассмотрении иска Украины против России.

Как сообщает Немецкая волна, об этом сегодня объявил суд в Страсбурге.

Среди 23 правительств, которые желают приобщиться к иску Украины, все страны Евросоюза, кроме Болгарии, Греции, Мальты, Венгрии и Кипра. Среди не членов ЕС присоединилась Норвегия, а также намерены присоединиться Великобритания и Исландия. Кроме того, аккредитации добивается неправительственная организация Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека.

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Хотя с 16 сентября Россия больше не является участником Европейской конвенции по правам человека из-за ее исключения из Совета Европы, ЕСПЧ все еще может рассматривать преступления, совершенные Россией до этой даты. Украина подала иск в суд в Страсбурге 23 июня.

Обращается внимание, что независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнаружила доказательства многочисленных военных преступлений российской армии на деоккупированных территориях в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Отчет был распространен в пятницу, 23 сентября.

Среди военных преступлений: незаконное использование взрывчатого оружия, невыборочные приступы, нарушение личной неприкосновенности, казни, пытки и жестокое обращение, и случаи сексуального и гендерно обусловленного насилия. Также комиссия выявила нарушения прав детей.

"Нас поразило большое количество казней в тех местностях, которые мы посетили", - сказал председатель комиссии Эрик Мьосе и добавил, что они обеспокоены страданиями, которых война в Украине нанесла гражданским гражданам.

Иск Украины против РФ в ЕСПЧ: что известно

28 февраля украинское правительство обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в соответствии с правилом 39 Регламента суда в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

1 марта Европейский суд по правам человека принял неотложные временные обеспечительные меры и приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине.

23 июня стало известно, что Минюст подал новый иск против РФ в ЕСПЧ.

По словам руководителя ведомства Дениса Малюськи, документ касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события от начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля. Жалобы о нарушениях со стороны России в течение следующего периода будут направлены в ЕСПЧ в следующих дополнениях к заявлению.

В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации пострадавшим сторонам. На первом этапе российского военного вторжения убытки составили по меньшей мере 80 млрд долларов.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию.

Отмечается, что Россия совершила множество самых тяжелых нарушений Конвенции, в частности нарушение права на жизнь (статья 2), запрещение пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), право на уважение частной и семейной жизни (статья 8), право на свободу мысли и выражения (статьи 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11), а также право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

29 июня в ЕСПЧ сообщили, что приняли к рассмотрению иск Украины против России.