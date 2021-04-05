Многие из жертв были несовершеннолетними, а примерно две трети - младше 15 лет.

Во Франции в рамках кампании по борьбе с насилием в спорте выявили более 400 человек, подозреваемых в жестоком обращении, сексуальном насилии, домогательстве или сокрытии таких действий.

Читайте такжеВо Франции ограбили политика-миллионера и его жену89% случаев составили факты сексуального насилия, пишет Медуза со ссылкой на министерство спорта Франции.

В 2020 году власти получили 387 сообщений о насилии, к которым оказались причастны 421 человек (96% из них - мужчины). 245 человек были спортивными тренерами и учителями.

Отмечается, что в основном от насилия пострадали женщины (83%). Многие из жертв были несовершеннолетними, а примерно две трети - младше 15 лет.

В отношении 60 человек возбудили уголовные дела, еще 299 расследований продолжаются. Более 100 человек отстранили от занимаемых должностей.

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Автор: Людмила Жерновская