По словам представителя ЦАХАЛа, район Газы покинули 50 тысяч человек.

ХАМАС "потерял контроль" над северной частью сектора Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Как пишет Reuters со ссылкой на слова представителя ЦАХАЛа, жители Газы все чаще направляются на юг анклава. По его словам, район Газы покинули 50 тысяч человек.

"Жители Газы понимают, что ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа, а на юге безопаснее, и там они могут иметь воду, еду и лекарства", – сказал он.

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"Хамас потерял контроль и продолжает терять контроль на севере", – подчеркнул Хагари.

Война Израиля против ХАМАС: последние новости

Генерал-лейтенант Армии обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не устанавливал временных рамок для операции в Секторе Газа.

В ночь на 8 ноября, ЦАХАЛ ликвидировал важного террориста ХАМАС, который отвечал за производство ракет. В Армии обороны Израиля сообщили, что было уничтожено укрытие Мухсина Абу-Зины, который был главой отдела промышленности и вооружения ХАМАС.

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев отметил, что после войны с ХАМАС Израиль не планирует оккупировать Газу.

"Я думаю, можно ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, где мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа", – заявил он.

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