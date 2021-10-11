Екатерина Тарасова сама воспитывала дочь.

Погибшей в ДТП с авто, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, оказалась 35-летняя блогерша Екатерина Тарасова. У женщины осталась семилетняя дочь.

Об этом пишет Star Hit.

Погибшая вела блог о фитнесе и материнстве. Она увлекалась медитацией, стретчингом, вокалом, путешествиями, а также несла в массы здоровый образ жизни и любовь к себе.

Перед аварией Тарасова написала пост о том, что человек стремится к покою, гармонии и свету. Также она отметила, что в спешке можно пропустить счастье.

Читайте такжеВо Франции задержали пилота, который хотел протаранить самолетом собор Нотр-Дам"Суета отнимает много сил, разрушает нашу душу и нам некогда задуматься "а куда мы бежим" и что нас ждет в конце этого спринта", – говорится в посте.

Кроме того, у Тарасовой много фото с дочерью Машей. Сейчас девочка якобы находится с подругой погибшей блогерши, потому что с отцом девочка не общается.

В свою очередь Telegram-канал Shot пишет, что водитель Роберт Гедян вез Екатерину Тарасову и Оксану Садовник в Красную Поляну, когда навстречу вылетело авто с телеведущей.

После столкновения Гедян попытался выйти из машины, но не смог, а просто выпал из авто. У мужчины перелом бедра. По его словам, Собчак или водитель ее авто не подошли к пострадавшим, а скорую и полицию вызвали очевидцы.

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак: что известно

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в дорожную аварию, в результате которой погибли два человека. ДТП случилось 9 октября в российском курортном городе Адлер, где лимузин "Майбах" (Mercedes) столкнулся лоб в лоб с легковушкой Volkswagen Polo, который в результате отбросило в микроавтобус.

Автор: Анастасия Горбачева