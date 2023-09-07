Он также спускался в подвал школы в селе Ягодное, где оккупанты держали в застенках десятки украинцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил деоккупированные в 2022 году части Киевской и Черниговской областей. Он заявил, что разминирование продлится годами.

"Это займет годы, но отважные украинцы уже работают над расчисткой дорог, парков и детских площадок от неразорвавшихся мин и боеприпасов. Соединенные Штаты поддерживают их усилия, оказывая дополнительную помощь в разминировании на сумму $90,5 млн", - написал Блинкен в Twitter.

Он также спускался в подвал школы в селе Ягодное Черниговской области, где оккупационные войска держали в застенках десятки жителей, в том числе стариков и детей.

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"Это всего лишь такое одно здание, но такие же истории повторялись снова и снова. Но мы также видим что-то еще невероятно мощное... необычную устойчивость украинского народа", - цитирует Блинкена The Guardian.

Визит Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев в среду, 6 сентября. Во время своего визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также – министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Позже Блинкен объявил, что США выделят 1 миллиард долларов в помощь Украине. Подавляющая часть этой суммы – 665 миллионов долларов-пойдет на военную и гражданскую помощь по безопасности.

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