В сети уже появились кадры перекрытого центра украинской столицы.

В Киев сегодня, 6 сентября, с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", сейчас известно, что американский чиновник уже находится в столице Украины.

О возможности его визита СМИ узнали еще накануне, однако Госдеп США отказался подтверждать эту информацию. Сейчас в Telegram-каналах публикуют кадры перекрытого центра города.

Война в Украине: поддержка со стороны США

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны США оказывают Украине военную и финансовую поддержку. Общая помощь Штатов за почти полтора года войны оценивается в $66,2 миллиарда. Это самый большой объем поддержки, которую США оказали любой стране мира со времен плана Маршала.

29 августа Блинкен объявил о предоставлении нового пакета помощи на $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, оборудование для разминирования и другие средства.

Как известно, это уже третий визит Блинкена в Украину во время войны. Впервые он приехал вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года. Они обсуждали с украинскими властями вопрос поставки необходимого Украине современного вооружения и новой военной помощи со стороны США.

Уже 8 сентября госсекретарь США вновь посетил Украину. Тогда он посетил Ирпень на Киевщине, где лично увидел последствия военной агрессии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: