По его словам, люди живут в страхе.

Сейчас в Беларуси почти некому высказываться против режима Лукашенко, поскольку большинство участников акций протеста уже выехали из страны.

Такое мнение в интервью Украинской правде высказал Игорь Янков (Янки), который служит в спецподразделении Главного управления разведки "Тимура". Он объясняет, что в 2020 году протестующие не решились на радикальные действия, а потом их просто запугали. "После главных дней протестов люди не шли радикально, а с поднятыми руками ходили по центру. И КГБ Беларуси просто приходило и закрывало их в тюрьмы. Это продолжалось неделями", - рассказал он.

Янков отмечает, что оппозиция из-за рубежа подчеркивала, что протесты должны быть мирными. "А как мирными акциями мы должны были сдвинуть бандита с престола? Мирным путем это было невозможно", - добавляет он.

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По его словам, люди в Беларуси понимают, что находятся под пристальным наблюдением, поэтому боятся критиковать власть или определенные службы: "У меня знакомые находились на работе, сказали свое острое мнение, кто-то настучал, и приехали КГБшники разбираться".

На вопрос, почему полномасштабное нападение России на Украину и использование территории Беларуси в качестве плацдарма не спровоцировало революцию в стране, Янков сказал, что большинство участников протестов разбежались по миру, а люди, которые остались, боятся.

Если бы революция 2020 года закончилась успешно, то кремлевский правитель Путин мог бы ввести войска в страну, считает военный. Тогда беларуские подразделения, которые сейчас воюют на стороне Украины, давали бы им отпор.

Янков считает, что президентские выборы 2025 года снова будут сфальсифицированы. А даже если Лукашенко уйдет, его место займет "такой же бандит, с такой же командой".

"Лукашенко - это просто персонаж, который сидит в системе. На его место может прийти другой человек, который будет в такой же системе, будет заниматься точно такими же делами. Это бесконечный престол бандитов", - отметил он.

Роль Беларуси в войне

Как известно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко превратил страну в плацдарм для российской оккупационной армии. В начале полномасштабной войны войска РФ вошли в Украину из Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения.

Весной прошлого года Путин заявил, что достиг с Лукашенко договоренности о размещении и хранении на территории страны тактического ядерного оружия.

На стороне Украины воюет полк имени Кастуся Калиновского, в который входят беларуские добровольцы. Они считают Россию общим врагом обеих стран.

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