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Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы

12:37, 19 августа 2020
Мир
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Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой 9 августа - участники акций требуют переизбрания президента / REUTERS

Слова Курца цитирует Krone Zeitung.

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При этом австрийский лидер призвал Беларусь провести новые и справедливые выборы.

«Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Беларуси. Поскольку считаю очень важным, чтобы ЕС четко отреагировал на такое поведение», - сказал Курц.

Он уточнил, что выступает за санкции против лиц, причастных к насилию в отношении участников протестов.

Специальный саммит ЕС состоится в среду.

Сейчас, по словам европейских дипломатов в комментарии Reuters, ЕС рассматривает два варианта санкций: в узком варианте - только против некоторых должностных лиц ЦИК и сил безопасности; в более широком варианте - против государственных чиновников Беларуси, в частности министра внутренних дел.

Однако те же дипломаты считают, что страны-члены ЕС поддержат «узкого набора» санкции, поскольку волнуются, чтобы из-за давления со стороны Запада Лукашенко не бросился в «объятия России».

Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживании активов на территории Евросоюза.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
  • 14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Перевод: Яна Ставская

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