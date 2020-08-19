Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы

Свое заявление австрийский канцлер сделал за несколько часов до начала специального саммита ЕС.

Канцлер Австрии Курц считает, что санкции против Беларуси «требуют четкой реакции».

Слова Курца цитирует Krone Zeitung.

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При этом австрийский лидер призвал Беларусь провести новые и справедливые выборы.

«Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Беларуси. Поскольку считаю очень важным, чтобы ЕС четко отреагировал на такое поведение», - сказал Курц.

Он уточнил, что выступает за санкции против лиц, причастных к насилию в отношении участников протестов.

Специальный саммит ЕС состоится в среду.

Сейчас, по словам европейских дипломатов в комментарии Reuters, ЕС рассматривает два варианта санкций: в узком варианте - только против некоторых должностных лиц ЦИК и сил безопасности; в более широком варианте - против государственных чиновников Беларуси, в частности министра внутренних дел.

Однако те же дипломаты считают, что страны-члены ЕС поддержат «узкого набора» санкции, поскольку волнуются, чтобы из-за давления со стороны Запада Лукашенко не бросился в «объятия России».

Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживании активов на территории Евросоюза.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Перевод: Яна Ставская