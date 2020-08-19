Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы
Канцлер Австрии Курц считает, что санкции против Беларуси «требуют четкой реакции».
Слова Курца цитирует Krone Zeitung.
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При этом австрийский лидер призвал Беларусь провести новые и справедливые выборы.
«Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Беларуси. Поскольку считаю очень важным, чтобы ЕС четко отреагировал на такое поведение», - сказал Курц.
Он уточнил, что выступает за санкции против лиц, причастных к насилию в отношении участников протестов.
Специальный саммит ЕС состоится в среду.
Сейчас, по словам европейских дипломатов в комментарии Reuters, ЕС рассматривает два варианта санкций: в узком варианте - только против некоторых должностных лиц ЦИК и сил безопасности; в более широком варианте - против государственных чиновников Беларуси, в частности министра внутренних дел.
Однако те же дипломаты считают, что страны-члены ЕС поддержат «узкого набора» санкции, поскольку волнуются, чтобы из-за давления со стороны Запада Лукашенко не бросился в «объятия России».
Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживании активов на территории Евросоюза.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
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