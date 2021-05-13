По данным журналистов, решение о разводе было тяжелым для Мелинды из-за ее твердой католической веры.

Билл Гейтс жаловался друзьям на «брак без любви» задолго до объявления о разводе, которое он с супругой сделал 4 мая.

Об этом сообщает The New York Post.

Одними из первых о проблемах в отношениях звездной четы узнали партнеры Билла по гольфу. По его словам, они с женой давно живут каждый своей жизнью.

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Также журналистам стало известно, что решение о разводе было тяжелым для Мелинды из-за ее твердой католической веры.

«Мне сказали, что она хочет получить аннулирование брака от Ватикана после гражданского развода», - сказал источник, работавший с Мелиндой.

Развод Гейтсов: что известно

Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 4 мая.

Сообщалось, что с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда.

До этого супруги заключили договор о раздельном проживании.

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Автор: Денис Прядко