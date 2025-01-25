К приостановленным программам включена и популярная среди украинцев "Объединимся ради Украины".

Администрация президента США Дональда Трампа остановила действие программ въезда мигрантов, в том числе и из Украины.

Министерство внутренней безопасности США приостановило программы, которые позволяли иммигрантам временно остановиться в стране в том числе ключевую программу, которая предоставляла возможность въезда для украинцев, написала газета New York Times (NYT).

Издание отметило, что решение принято для выполнения предвыборных обещаний Трампа по ужесточению миграционной политики.

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К приостановленным программам включена и "Объединимся ради Украины", которая давала право гражданам этой страны на время въезжать в США, если у них были финансовые спонсоры и, которая пользовалась спросом у украинцев.

Трамп и его миграционная политика

23 января президент США Дональд Трамп, который вступил в должность 20 января, подписал указ о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов. Таким образом он выполнил свое предвыборное обещание о "закрытии границы в первый день" своего нового срока.

Ранее сообщалось, что изначально Трамп намерен выдворить из США миллион мигрантов. Первыми выдворят людей, у которых нет оснований оставаться в стране из-за того, что они совершили преступления или должны быть депортированы.

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