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Уточнено число жертв взрыва у бейрутского порта

22:58, 04 августа 2020
Мир
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Жертвами взрыва в Бейруте стали десятки человек / фото REUTERS

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Об этом сообщает Lebanon 24, ссылаясь на слова министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

Ранее сообщалось, что минимум 30 человек погибли и более трех тысяч пострадали в результате взрыва в Бейруте.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

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