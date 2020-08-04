Уточнено число жертв взрыва у бейрутского порта
22:58, 04 августа 2020Мир
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Ранее сообщалось о 30 погибших в результате взрыва.
Жертвами взрыва в Бейруте стали десятки человек / фото REUTERS
При взрыве в ливанском Бейруте погибли более 50 человек, ранены по меньшей мере 2750.
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Об этом сообщает Lebanon 24, ссылаясь на слова министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.
Ранее сообщалось, что минимум 30 человек погибли и более трех тысяч пострадали в результате взрыва в Бейруте.
Как сообщал УНИАН, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.
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