Уточнено число жертв взрыва у бейрутского порта

Ранее сообщалось о 30 погибших в результате взрыва.

При взрыве в ливанском Бейруте погибли более 50 человек, ранены по меньшей мере 2750.

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Об этом сообщает Lebanon 24, ссылаясь на слова министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана.

Ранее сообщалось, что минимум 30 человек погибли и более трех тысяч пострадали в результате взрыва в Бейруте.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

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