Уоллес решил сосредоточиться на своей текущей работе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет участвовать в борьбе за должность главы Консервативной партии и правительства страны.

Об этом он объявил в Twitter.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство в Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и другим, кто пообещал поддержать", - написал он.

Уоллес отметил, что сделать выбор было непросто.

"Но я сосредоточен на своей текущей работе и обеспечении безопасности этой замечательной страны. Я желаю успеха всем кандидатам и надеюсь, что мы быстро вернемся к тому, чтобы сосредоточиться на проблемах, для решения которых мы все избраны", - добавил он.

Как писал УНИАН, Уоллеса считали главным претендент на роль следующего премьер-министра. Согласно последнему опросу британской компании YouGov, он опережал даже министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Отставка Борис Джонсона: что стоит знать

Еще 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине. Уже 7 июля премьер-министр объявил, что уходит в отставку.

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства. В отставку подали ключевые фигуры правительства Джонсона-министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. Заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Среди претендентов на кресло Джонсона: министр иностранных дел Лиз Трасс, министр по торговой политике Пенелопа Мордонт, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), председатель специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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