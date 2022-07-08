Например, министр образования.

Все лидеры фактические Консервативной партии сейчас являются претендентами на должности главы партии и правительства Великобритании.

Об этом в интервью ТСН рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Сейчас есть десять претендентов. Все лидеры фактические Консервативной партии. Некоторые из них были министрами до этого. Преимущественно это представители кабинета, который действует сегодня. Например, министр образования, который буквально на один день стал министром финансов", - сказал он.

Вероятно, речь идет о Надхиме Захави. Он присоединился к правительству Терезы Мэй как министр по делам детей и семей во время переформатирования правительства в 2018 году. После назначения Бориса Джонсона премьер-министром остался в правительстве на других должностях. Во время переформатирования правительства в 2021 году стал министром образования. В июле 2022 года после отставки Риши Сунака он стал канцлером казначейства.

Отставка Борис Джонсона: что надо знать

Еще 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине. Уже 7 апреля премьер-министр объявил, что уходит в отставку.

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства. В отставку подали ключевые фигуры правительства Джонсона - министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. Заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Согласно последнему опросу британской компании YouGov, министр обороны Великобритании Бен Уоллес - главный претендент на роль следующего премьер-министра.

Также среди претендентов: министр иностранных дел Лиз Трасс, министр по торговой политике Пенелопа Мордонт, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), председатель специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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