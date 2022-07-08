О желании претендовать на эту должность уже заявили несколько членов Консервативной партии.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

Об этом сообщило издание FT со ссылкой на депутатов партии.

Объявление об отставке Бориса Джонсона спровоцировало внутренний конкурс по избранию нового лидера партии, которого назначит премьер-министром королева. Планы гонок будут утверждены на заседании так называемого "Комитета 1922 года" в понедельник.

Конкурс будет проходить в два этапа. В первом депутаты-консерваторы сократят длинный список кандидатов до двух. После этого состоится кампания среди 100 тыс. членов партии по всей стране, которая определит следующего лидера.

Старшие члены "Комитета 1922 года" хотят завершить парламентский этап конкурса до объявления каникул 21 июля.

Несколько кандидатов уже заявили о своем намерении баллотироваться. Первой была Суэлла Браверман, генеральный прокурор, выступавшая за Brexit. Стив Бейкер, бывший министр и один из самых эффективных организаторов Консервативной партии, сказал, что коллеги-депутаты "просили" его баллотироваться на пост лидера, но он не стал официально выдвигать свою кандидатуру.

Ожидается, что ряд кандидатов объявят о своем намерении баллотироваться в ближайшие дни. Среди них Лиз Трасс, министр иностранных дел и канцлер Надим Захави. Бывший канцлер Риши Сунак и бывший министр здравоохранения Саджид Джавид также рассматривают возможность подачи заявок вместе с министром обороны Беном Уоллесом.

Как сообщал УНИАН, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне спекуляций по поводу его пребывания на этой должности подал в отставку. Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера и нового премьер-министра".

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