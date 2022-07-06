Глава британского правительства Борис Джонсон назвал условия, при которых он готов уйти в отставку.
Об этом пишет BBC.
Отвечая на вопрос одного из членов парламента, премьер-министр Британии сообщил, что он готов уйти в отставку лишь в двух случаях:
- если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу;
- если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.
Джонсон подчеркнул, что он имеет "колоссальное большинство" и поэтому он продолжит эффективно работать.
Недавно министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку. Они остались недовольными поступками Бориса Джонсона.
Напомним, Джонсон сохранил свой пост. Лишь чуть более 40% депутатов от правящей Консервативной партии выразили вотум недоверия Борису.
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