Недавно министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку.

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал условия, при которых он готов уйти в отставку.

Об этом пишет BBC.

Отвечая на вопрос одного из членов парламента, премьер-министр Британии сообщил, что он готов уйти в отставку лишь в двух случаях:

если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу;

если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

Джонсон подчеркнул, что он имеет "колоссальное большинство" и поэтому он продолжит эффективно работать.

Недавно министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид ушли в отставку. Они остались недовольными поступками Бориса Джонсона.

Напомним, Джонсон сохранил свой пост. Лишь чуть более 40% депутатов от правящей Консервативной партии выразили вотум недоверия Борису.

Вас также могут заинтересовать новости: