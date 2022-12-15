38 десантно-штурмовая бригада возвращается в Брест.

В Беларуси 38 десантно-штурмовая бригада, которую перебрасывали в приграничные с Украиной районы, уже возвращается назад в Брест. Как указала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", военнослужащие 38 десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности уже совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации.

Группа указала также, что подразделения 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады (7 отб 11 омбр) днем 14 декабря форсировали реку Неман. Там допустили, что 7 отб 11 омбр уже прибыл "своим ходом" на полигон "Гожский" в Гродненском районе, и приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Кроме того, по данным группы, вчера вечером в Борисовском районе, неподалеку от переправы через реку Березина, была замечена колонна, состоящая из около 20 БМП-2 19 отдельной механизированной бригады (19 омбр). Соответственно, к внезапной проверке были привлечены по меньшей мере две мотострелковые роты из состава 19 омбр. "Как мы и предполагали, колонна направлялась к 227 общевойсковому полигону "Борисовский", - отметили в группе.

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Внезапная проверка боеготовности войск в Беларуси

13 декабря в Беларуси начата внезапная проверка боевой готовности войск. Военным предстоит выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

14 декабря стало известно о переброске танков на полигон под Гродно.

В Беларуси 10 февраля 2022 года начались совместные с РФ учения "Союзная решимость-2022". 24 февраля РФ начала наступление на Украину с территории Беларуси.

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