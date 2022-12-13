Петр Черник напомнил, что Украина достаточно хорошо укрепила рубежи.

Российская Федерация пугает Украину наступлением из Беларуси. Беларуские войска, скорее всего, не смогут пройти оборонительные рубежи.

"Внезапная проверка боеготовности армии Беларуси свидетельствует о том, что Россия поднимает ставки, подчеркну, что именно Россия, а не Беларусь. Нет такого субъектного государства, как Беларусь. Лукашенко нелегитимен и нелегален, как с точки зрения собственного народа, так и в широком международном контексте. И Путину действительно нужно, чтобы Беларусь официально вступила в сухопутную часть войны с Украиной, потому что напомню: тяжелые ракетные удары все-таки происходят со стороны Беларуси. То есть, по факту, они уже находятся с нами в войне", - рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона.

Он указал, что Россия запугивает украинцев угрозами со стороны Беларуси, но если Александр Лукашенко перейдет эту "черную линию", то его войскам не поздоровится.

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"Украинская линия Маннергейма кратно усилена, построена. Пройти эти оборонительные рубежи врагу будет невероятно дорого. Я уверен, что они его не пройдут, даже если отважатся. Отвлекутся ли какие-нибудь силы и средства в обязательном порядке? Будет ли больно? Будет больно, но ход войны никоим образом не переломит", - отметил эксперт.

По его словам, нужно не менее 50-тысячного корпуса, чтобы переломить ход войны, но его нет.

"Безумие со стороны Лукашенко может произойти. Ну, а если случится, то добро пожаловать в ад", - подытожил Черник.

"Внезапная проверка армии" в Беларуси - что известно

13 декабря в Минобороны Беларуси заявили о проверке боеготовности войск по приказу Александра Лукашенко. Беларуские военные должны организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, которые находятся далеко от границы Украины и Беларуси.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, он обсудил стуацию на границе с Беларусью с коллегой из Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина заранее знала о проверке боеготовности в войсках Беларуси пройдет. При этом он заверил, что ВСУ готовы к любым вариантам развития событий на этом направлении, а если кто-то "сунется" на территорию нашего государства, то ему "не позавидуешь".

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