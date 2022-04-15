Запрет вступает в действие с полуночи 16 апреля.

С полуночи 16 апреля Беларусь вводит запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза транспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственные СМИ Беларуси.

Отмечается, что это ограничение до 23 апреля 2022 года не будет касаться транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля.

Как исключение, движение таких транспортных средств будет разрешено "через определенные блокпосты к специально отведенным местам для грузовых операций и перецепки".

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, которые перевозят почтовые отправки и животных, также будут ездить без ограничений.

Ранее в рамках очередного пакета санкций ЕС против России и Беларуси были запрещены все российские и белорусские автомобильные перевозки грузов в пределах ЕС, включая транзит. Запрет не распространяется на ряд товаров, таких как фармацевтика, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, в том числе пшеница, а также автомобильный транспорт гуманитарного назначения.

Напомним, банк SEB прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси в странах Балтии.

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