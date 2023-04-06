Беларуские власти говорят, что могут разместить ядерное оружие в любой точке страны.

Власти Беларуси не считают нужным размещать российское ядерное оружие непосредственно у границы рядом со странами НАТО. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА.

"Не обязательно размещать их (боеголовки – УНИАН) у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси – 600 км. На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ [во времена СССР], было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились", – заявил чиновник.

Вольфович не назвал сроки, когда ядерное оружие будет доставлено в Беларусь, заявив, что это решение должны принять "наши руководители". Не стал он называть и количество боеголовок, которые Россия привезет в Беларусь.

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"Не важно, в каком количестве. Главное – в каком качестве и как правильно их применять. А применять мы знаем, как. И нужно ли их будет применять... Думаю, что не дойдет до применения", – заявил Вольфович.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси

В конце марта российский диктатор Владимир Путин заявил о передаче Лукашенко ракетных комплексов, способных запускать ядерные ракеты. Также он пообещал закончить к июлю строительство хранилища ядерного оружия в Беларуси.

Соседи Беларуси, а также мировые лидеры выступили с осуждающими заявлениями на этот счет. 31 марта состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, но по традиции всё свелось к устным заявлениям без практических последствий.

Позднее российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил, что российское ядерное оружие разместят на границе с Польшей.

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