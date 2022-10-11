Дирк Шубель возглавлял миссию с 2019 года.

Беларусь не продлила аккредитацию послу Европейского Союза в Минске Дирку Шубелю. Он возглавлял миссию с 2019 года.

Об этом дипломат написал в Facebook.

"После трех лет пребывания в должности подходит к концу мой мандат посла ЕС в Беларуси. Белорусские власти решили не продлевать мою визу и аккредитацию на следующий год, что очень затрудняет выполнение моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, поскольку я был готов продолжить свою работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся, что смогу вернуться в Минск на свой последний год пребывания в должности", - говорится в сообщении.

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При этом он указал, что в Беларуси насчитывается более 1340 политических заключенных, немедленного и безусловного освобождения которых требует ЕС.

Стоит отметить, что Шубель возглавлял миссию с 2019 года и критиковал "вопиющие нарушения прав человека и международного права" после президентских выборов 2020 года, которые были сфальсифицированы и "сопровождались постоянным насилием против невинных людей".

Роль Беларуси в войне России против Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину разрешил России запускать ракеты с территории Республики Беларусь. Из-за этого на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Известно, что сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Утром 10 октября Лукашенко срочно созвал военных и силовиков на совещание.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

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