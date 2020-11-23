Текст отлучения называется «Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси».

Руководитель Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и заявил об отлучении его от церкви.

Об этом он заявил во время богослужения в соборе святого Кирилла Буровского в Торонто, пишет "Радио Свобода".

Архиепископ зачитал "Архипастырское послание о провозглашении анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко – диктатору, убийце и мучителю набожного народа белорусского".

Текст отлучения называется «Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси».

"Этот палач и его союзники осуществляют кровавые расправы над мирными жителями на улицах и в тюрьмах столичного Минска и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая памятные мемориалы погибших», – заявил глава Белорусской автокефальной церкви.

Святослав Логин также указал на то, что церковь вне политики, однако «не может просто наблюдать за геноцидом белорусов».

«Властью, данной нам от Бога, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и объявляем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, хотя он носит христианское имя и принадлежит к Православной Церкви только по рождению, запрещаем ему таинства Христовы, упоминать его в православных богослужениях и молитвах до полного покаяния перед Церковью и белорусским народом», – говорится в обращении.

Согласно тексту, архиепископ и священники БАПЦ молятся за здоровье раненых и заключенных, а также за убитых мирных протестующих.

Статус Белорусской автокефальной православной церкви

БАПЦ пока не имеет официального статуса автокефалии.

Генпрокуратура Беларуси 19 ноября вынесла официальные предупреждения о недопустимости нарушения закона епископа Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому и представителю Белорусской православной церкви (экзархат РПЦ) Сергею – за их критические высказывания о демонтаже представителями власти народного мемориала убитому в Минске Роману Бондаренко.

После того, как 15 ноября сотрудники правоохранительных органов разрушили народный мемориал на месте задержания Бондаренко, Кособуцкий и Лепин выразили в соцсетях возмущение этим.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Олег Давыгора