С 1856 года данная территория имеет статус демилитаризованной, что подтверждено рядом соглашений.

Финляндия может пересмотреть соглашение о демилитаризации Аландских островов в связи со сменой правительства, вступлением в НАТО и продолжающейся войной в Украине.

Как пишет Politico, острова расположены на стратегически важных путях Балтийского моря, которые на протяжении всей истории привлекали внимание близлежащих стран. С 1856 года данная территория имеет статус демилитаризованной, что подтверждено рядом соглашений. Однако некоторые финские политики хотят отказаться от такого подхода, поскольку обеспокоены тем, что российское правительство, спустя 16 месяцев после нападения на Украину, может обратить свое внимание и на беззащитные Аландские острова.

Для нового правительства Финляндии, которое возглавил правоцентрист Петтери Орпо, вопрос статуса архипелага перед лицом усиливающейся российской агрессии становится приоритетным в политике безопасности, пишет издание. Орпо отказался комментировать возможность демилитаризации Аландских островов, но члены возглавляемой им Национальной Коалиционной партии поставили под сомнение статус-кво.

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Бывший глава финской разведки генерал-майор Пекка Товери, который был избран в парламент в апреле, заявил, что демилитаризация данной территории должна быть прекращена.

Вступление Финляндии в НАТО - детали

После почти года переговоров Финляндия все-таки официально стала новым членом НАТО в начале апреля. До последнего это решение из 30 стран блокировали Венгрия и Турция, но затем эти два представителя Альянса поменяли свою позицию.

Финляндия ведет двусторонние переговоры с США на счет размещения на своей территории американской военной базы.

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