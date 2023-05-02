Хельсинки считают, что это соглашение дополнит членство в НАТО.

Финляндия ведет двусторонние переговоры с США на счет размещения на своей территории американской военной базы.

Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на участника переговоров, представителя МИД Финляндии Микаэля Антелла, на основе договоренностей стороны должны составить соглашение об оборонном сотрудничестве между странами.

Это соглашение "дополнит членство в НАТО", убеждены в Финляндии.

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Как отметил Антелла, "возможное заблаговременное развертывание оборонной техники" поможет укрепить потенциал сдерживания а также непосредственно оборону Финляндии. В качестве основной угрозы, из-за которых и ведутся эти переговоры, является потенциальное применение Россией военной силы.

"Самое главное, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с США во всех ситуациях безопасности, а также в кратчайшие сроки", – заявил Антелл.

Предполагается, что переговоры между США и Финляндией по условиям соглашения DCA продлятся до 2024 года. Далее проект соглашения окажется на рассмотрении финского парламента.

Пока известно лишь о том, что США могут получить "военные зоны и гарнизоны", однако о чем-то конкретном Антелл не отметил - окончательно объекты еще не обсуждались.

"Слишком рано спекулировать на этом, но теоретически это может быть, например, база по техобслуживанию истребителей F-35. На практике это то, что все вместе считают необходимым", – добавил Антелл.

Финляндия в НАТО: что известно

После почти года переговоров Финляндия все-таки официально стала новым членом НАТО в начале апреля. До последнего это решение из 30 стран блокировали Венгрия и Турция, но затем эти два представителя Альянса поменяли свою позицию.

В Кремле на присоединение финнов к НАТО отреагировали негативно. Москва пообещала принять контрмеры, ведь считают это обострением ситуации.

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