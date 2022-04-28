Это законодательное предложение должно ускорить привлечение к ответственности России за войну в Украине.

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден объявит о новых законодательных предложениях, которые ускорят "привлечение российского правительства и олигархов к ответственности за войну против Украины".

Об этом сообщает NBC News.

Инициатива предусматривает упрощение процесса ареста активов россиян, которые попали под санкции, расширят активы, которые подлежат аресту, и позволят направлять их на нужды Украины.

По данным журналистов, эти об этих предложениях американский лидер объявит сегодня в дополнение к пакету дополнительной помощи для Украины.

Сейчас Министерство финансов США заморозило сотни миллионов долларов активов, принадлежащих российской элите, на банковских счетах США. Страны-члены Европейского Союза также сообщили о замораживании активов на сумму более 30 миллиардов долларов, включая яхты, недвижимость, вертолеты и произведения искусства почти 7 миллиардов долларов.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине.

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