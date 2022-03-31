В то же время американский глава отметил, что у Белого дома пока нет "веских доказательств".

Президент США Джо Байден видит признаки того, что российский глава Владимир Путин мог самоизолироваться.

Об этом Байден сказал, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире в Белом доме.

"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников", - ответил американский глава.

После этого Байден добавил, что не хотел бы придавать этому слишком большого значения, поскольку у Белого дома пока нет "веских доказательств".

Также он отметил, что не видит доказательств вывода Путиным войск из Украины.

"Я настроен немного скептически – это открытый вопрос, действительно ли он отступает", - заключил Байден.

Что предшествовало

Американская и британская разведки заявляли, что Путина могли умышленно дезинформировать ходом боевых действий в Украине, не рассказывая об истинных потерях ВС РФ и последствиях западных санкций.

В США добавили, что за это могли отвечать его ближайшие советники.

Пентагон в последнем заявлении допустил, что из-за этого между Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу могли ухудшиться отношения.

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