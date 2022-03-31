Президент США Джо Байден видит признаки того, что российский глава Владимир Путин мог самоизолироваться.
Об этом Байден сказал, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире в Белом доме.
"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников", - ответил американский глава.
После этого Байден добавил, что не хотел бы придавать этому слишком большого значения, поскольку у Белого дома пока нет "веских доказательств".
Также он отметил, что не видит доказательств вывода Путиным войск из Украины.
"Я настроен немного скептически – это открытый вопрос, действительно ли он отступает", - заключил Байден.
Что предшествовало
Американская и британская разведки заявляли, что Путина могли умышленно дезинформировать ходом боевых действий в Украине, не рассказывая об истинных потерях ВС РФ и последствиях западных санкций.
В США добавили, что за это могли отвечать его ближайшие советники.
Пентагон в последнем заявлении допустил, что из-за этого между Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу могли ухудшиться отношения.