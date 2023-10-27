Удары нанесены в ответ на продолжающиеся атаки на американские военные базы.

Вооруженные силы США нанесли удары в целях самообороны по двум объектам Ирана на востоке Сирии, в ответ на продолжающиеся атаки на американские военные базы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США, два истребителя F-16 нанесли удары утром в пятницу недалеко от Абу-Камаля, сирийского города на границе с Ираком по объектам по производству оружия и боеприпасов в Сирии.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли удары в целях самообороны по двум объектам на востоке Сирии, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок ополченцев", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты "не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях". В то же время, если нападения на силы США продолжатся, будут без колебаний приняты дальнейшие необходимые меры для защиты.

"Эти узкоспециализированные удары в целях самообороны были предназначены исключительно для защиты американского персонала в Ираке и Сирии. Они отделены и отличаются от продолжающегося конфликта между Израилем и Хамасом и не представляют собой изменения в нашем подходе к конфликту между Израилем и Хамасом", - говорится в заявлении.

Иран атакует базы США в Сирии

В США заявили, что Иран активно способствует атакам групп боевиков на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, и США обеспокоены возможностью более широкого конфликта в регионе.

Ранее движение "Исламское сопротивление" взяло на себя ответственность за нападение на американские базы в Ат-Танф, Аль-Маликии и в районе лагеря Аль-Рукбан в Сирии.

Также 23 октября сообщалось об атаке дронами-камикадзе по американской базе в районе Аш-Шадади на востоке Сирии.

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