Этим фактом может воспользоваться Китай для укрепления своих позиций в регионе.

Президент США Джо Байден прерывает запланированную поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону из-за угрозы дефолта в стране.

Об этом сообщает The New York Times, отмечая, что Байден вернется в Вашингтон в воскресенье после саммита Большой семерки в Японии для переговоров о потолке долга, чтобы гарантировать, что у Соединенных Штатов не закончатся деньги для оплаты счетов и не произойдет дефолт.

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В то же время, отмечает издание, этим фактом может воспользоваться Китай для укрепления своих позиций в регионе.

"В самом широком смысле отмена означает, что внутренняя политика Америки подрывает американскую внешнюю политику в критический момент в критическом регионе. Аналитики и дипломаты предупреждают, что страхи перед ненадежной и недееспособной Америкой теперь возродятся в Азии и Тихоокеанском регионе, где Соединенные Штаты только недавно начали наращивать усилия по противодействию китайскому влиянию", - говорится в статье.

Как отмечает The New York Times, Соединенные Штаты в последнее время активизировали свою деятельность в АТР - открыли посольства на Соломоновых островах, в Тонге и резко изменили свою внешнюю политику в сторону противодействия Китаю, как в военном отношении, так и в сфере технологий.

"Но Вашингтон все еще играет в догонялки. Дипломатический корпус Пекина во всем мире сейчас больше, чем у Соединенных Штатов, и в значительной степени сконцентрирован в Азии. Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом и береговой охраной, а его государственные компании активно участвуют в строительной и горнодобывающей промышленности многих развивающихся стран, включая Фиджи и Папуа-Новую Гвинею", - отмечает издание.

Также отмечается, что прерванный визит Байдена в Папуа-Новую Гвинею может иметь более серьезные последствия. Это, вероятно, задержит или остановит заключение соглашения о безопасности, предусматривающего возможность предоставления американским военным беспрепятственного доступа к землям и морям вокруг страны, сыгравшей стратегическую роль во Второй мировой войне.

Отмечается, что лидеры тихоокеанских островов будут разочарованы отменой визита Байдена, поскольку многие надеялись на решения своих вопросов, особенно в отношении изменения климата, экзистенциальной угрозы для региона. Также многие из них ранее уже выражали недовольство отсутствием внимания со стороны Америки. Теперь, прогнозирует The New York Times, их внимание может переключиться обратно на Китай, а также Индию.

Возможный дефолт в США

В феврале этого года министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что дефолт в стране может произойти уже в июле.

22 апреля риски, что США не смогут заплатить по долгам, выросли до максимума, впервые за 12 лет.

16 мая Йеллен в своем письме к Конгрессу заявила, что у США могут закончиться деньги для оплаты счетов до 1 июня, если не будет поднят или не приостановлен лимит долга.

Также ранее издание Politico отмечало, что к июлю у США могут закончиться деньги для помощи Украине.

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