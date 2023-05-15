Любое предложение Белого дома по дополнительному финансированию может столкнуться с сопротивлением части республиканцев.

В пакете помощи военной Украине, одобренном Конгрессом США в декабре, осталось всего около 6 миллиардов долларов. Средства для финансирование вооружения и боеприпасов могут иссякнуть к середине лета, и в вопросе о дополнительном финансировании множество неопределенности, пишет Politico.

Первоначальный пакет, одобренный в декабре, включал около 36 миллиардов долларов, которые были предоставлены Пентагону для предоставления широкого спектра военной помощи – артиллерийских снарядов, танков, бронетехники, передовых систем ПВО.

По оценке помощника одного из конгрессменов, основанной на уже анонсированной помощи, средства на предоставление оружия могут закончиться уже в июле. Тогда поток военной помощи может быть нарушен и Киеву, возможно, придется продолжительное время ждать нового транша финансирования.

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Множество американских депутатов не смогли дать оценку относительно того, когда закончатся средства для военной помощи и сколько средств могут выделить дополнительно. Сенатор-демократ Бен Кардин информировал, что в администрации ему сказали, что средств для предоставления помощи точно будет достаточно на следующие несколько месяцев, и появление законопроекта об экстренном дополнительном финансировании можно ожидать в это время. Председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол предположил, что речь может идти о сентябре.

Официальный представитель Пентагона Гаррон Гарн в заявлении подчеркнул, что сейчас Пентагон оценивает, как лучше потратить оставшиеся средства, и рассматривает варианты, с учетом "развития ситуации" и "успехов на поле боя во время новых наступлений весной". Белый дом тем временем обсуждает новый пакет военной помощи, но пока неясно, какими будут потребности Украины во время и после контрнаступления, сказал на условиях анонимности чиновник администрации президента США Джо Байдена.

Politico отмечает, что хотя администрация "полностью привержена" тому, чтобы поддержка Украины сохранялась "в долгосрочной перспективе", любое предложение Белого дома по дополнительному финансированию может спровоцировать яростные дебаты и сопротивление части республиканцев. Сенатор-республиканец Лиза Мурковски, ссылаясь на тех, кто в ее партии скептически относится к предоставлению Украине дополнительных ресурсов, заявила, что "трудно сказать, будут ли люди говорить в будущем то же, что говорят сейчас", поскольку "есть много неопределенностей".

В то же время сенатор Линдси Грэм, один из крупнейших сторонников Украины в Конгрессе, выразил уверенность в том, что большинство поддерживают дополнительное финансирование.

"Несмотря на то, что есть несогласные, подавляющее большинство, безусловно, республиканцев – наверняка в Сенате и, возможно, также в Палате представителей – твердо убеждены, что нам нужна Украина, чтобы победить, и что исход имеет значение не только для этого региона, но для Соединенных Штатов и интересов нашей национальной безопасности", — сказал он.

Военная помощь США - последние новости

3 мая 2023 года США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму до 300 млн долларов. Он включал разнообразные боеприпасы (для HIMARS, артиллерии, гаубиц, противотанковые ракеты).

9 мая США объявили о пакете военной помощи на 1,2 миллиарда долларов, в который вошли беспилотников, артиллерии, системы противовоздушной обороны, а также программное обеспечение и техническая помощь.

С учетом этого пакета, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

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