По его словам, отношения между США и РФ находятся на самом низком уровне.

Президент США Джо Байден перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным согласился с его словами о самом низком уровне отношений между двумя странами.

Об этом он заявил накануне в ходе саммита G7, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, почему Путин остается при власти с тех пор, как в отставку ушел Борис Ельцин (1999 год), Байден отшутился: "Он Владимир Путин". Он также назвал Путина автократом и отметил, что "они обладают огромной властью и им не нужно отвечать перед публикой".

Он отметил, что экономика России в 13 раз слабее американской и "более слабая, чем это может показаться".

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"У России есть свои собственные дилеммы, связанные со своей экономикой, с COVID и не только с США и Европой в целом, но и с Ближним Востоком", - подчеркнул американский президент.

Деятельность РФ, заявил он, противоречит международным нормам. В качестве примера он привел ситуацию с Сирией.

Байден также сказал, что Путин прав в том, что отношения РФ и США находятся на низком уровне. "Он прав, это низкая точка", - президент США.

Встреча Байдена и Путина

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Байден отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты. "Мы едины в реагировании на вызовы России в вопросах европейской безопасности, начиная от ее агрессии в Украине", - сказал Байден. Он заверил, что США будут решительно защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также подчеркнул, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

9 июня стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века.

Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в статусе президента США, обратившись к россиянам, что те столкнутся с "серьезными и значительными" последствиями, если будут заниматься вредоносной деятельностью.

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Автор: Юрий Годован