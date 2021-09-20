Американский президент пояснил, что просто ответил на поставленный вопрос.

Президент США Джозеф Байден рассказал, почему ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.

Об этом сообщается в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты, пишет ABC News. В ней также идет речь о том, как отреагировал Путин на слова Байдена.

В частности, во время телефонного разговора 13 апреля Путин признался Байдену, что слова об убийце расстроили его. Говоря о своей характеристике Путина, Байден отметил, что его комментарий "не был чем-то преднамеренным", сообщается в книге.

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему" - пояснил американский президент.

Байден назвал Путина убийцей - детали

Ранее в большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

Позже Путин заявил, что американский лидер звонил ему после того, как назвал убийцей. "Он объяснился, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, это же его инициатива. Мы встретились… Он человек очень опытный. Мы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил", - сказал президент РФ.

Автор: Юрий Годован