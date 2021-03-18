В Еврокомиссии напомнили об успешных и неудачных покушениях на критиков Кремля.

Владимир Путин как президент России несет ответственность за политику и действия российских властей.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали, отвечая на вопрос, согласен ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с обвинениями президента США Джо Байдена в адрес Путина, сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных в отношении критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности", - сказала Массрали.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила о санкциях, которые были введены ЕС против лиц, принадлежащих к российской военной разведке или конкретным институтам по химическим исследованиям в России по делам о покушениях на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипалей.

"Российские власти также осуществила незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей", - заявила спикер.

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Обострение в отношениях США и России

В своем большом интервью для ABC News глава США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли тот Путина убийцей. Кроме того, президент Соединенных Штатов уточнил, что Путину придется "заплатить", если Вашингтон докажет вмешательство России в американские выборы.

Россия немедленно отозвала своего посла в Москву "для консультаций".

На фоне выхода интервью Минфин США объявили очередной пакет санкций против Москвы за отравление критиков Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что администрация Байдена будет "прямолинейно действовать в отношениях с Российской Федерацией".

В Кремле назвали утверждение Джо Байдена о том, что Путин является убийцей, "очень плохими высказываниями".

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Автор: Александр Топчий