Пострадавшие женщины заявляли, что Куомо их щупал, целовал и сажал себе на колени.

Президент США Джо Байден прокомментировал секс-скандал с участием губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Об этом пишет Reuters.

Американский глава считает, что после подтверждения правоохранительных органов фактов совершения преступления политик должен освободить кресло губернатора.

"Я думаю, что он должен уйти в отставку", – ответил Байден.

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Правоохранители установили, что Куомо приставал к нескольким женщинам. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что губернатор осуществлял нежелательные прикосновения и высказывал оскорбительные комментарии.

Пострадавшие женщины заявляли, что он их щупал, целовал и сажал себе на колени.

Также Куомо обвиняли в том, что он якобы засунул руки под блузку помощницы и провел пальцем по шее сотрудницы охраны. Он все обвинения отвергал.

Ранее экс-чиновница Линдси Бойлен заявила, что в период с 2016 по 2018 год Куомо делал неоднозначно комментарии в ее сторону, предлагал сыграть в покер на раздевание, мог неожиданно поцеловать ее или прикоснуться к нижней части его спины или ног.

С обвинениями выступила другая бывшая помощница Куомо - 25-летняя Шарлотт Беннетт. Женщина рассказала, что тот демонстрировал к ней нескрываемый сексуальный интерес.

Автор: Яна Ставская