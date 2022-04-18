Купить товары в бутиках дорогих брендов в Милане можно даже с российским паспортом, но действую некоторые ограничения

Российские блоггеры на весь мир причитают, как их унижает бренд Chanel, потому что в одном из магазинов Арабских Эмиратов заставили подписать письмо о запрете носить сумку в России. Представители модного дома инцидент не прокомментировали.

Журналисты ТСН выяснили, можно ли скупиться в бутиках всемирно известных брендов в Милане с российским паспортом.

В Милане в магазине Balenciaga журналистка с подругой под видом гражданок Российской Федерации попытались купить обувь и вещи. Сначала продавец спросил у руководства, можно ли продавать товар россиянкам, а кода вернулся, то спросил, где же они живут. Девушки ответили, что ближайшие пять дней живут в итальянском отеле. В свою очередь продавец отметил, что в таком случае для них девушки являются итальянками.

В магазине Dior дали девушку-консультанта из Латвии, когда услышали русский язык. Она отметила, что с паспортом РФ Tax free никто не сделает, но принимают российские кредитки, если они не заблокированы. Также в магазине извинились, что в ЕС запретили возвращать налог на добавочную стоимость, который является фактически скидкой для нерезидентов, а вот украинцам оформить Tax free можно.

Бренд Louis Vuitton оскандалился еще в начале полномасштабной войны России против Украины, выдав коллекцию браслетов с буквой Z, которую до сих пор не сняли с продажи. При этом консультант заверил, что картой российского банка можно рассчитаться, а также радостно показал весь товар, о котором спрашивали, хотя девушки сразу сказали, что отвезут его на продажу в РФ.

В магазине Gucci также были рады продать товар россиянам, а на вопрос об Украине консультант ответила, что она об этом не говорит.

В магазине Chanel охранник пытался запретить съемку, но после небольшой перепалки сотрудники магазины извинились и позвали русскоговорящего консультанта из Беларуси. Девушка сообщила, что есть лимит в 10 тысяч евро для тех, у кого место проживания, прописка в России и Беларуси. При этом она отметила, что никакие документы подписывать не надо. По ее словам, русских никто не ненавидит, но они должны адаптироваться к законам и если не будет санкций, то бренд с радостью откроет свои бутики на российской территории.

Таким образом истории об отказе продавать что-либо россиянам не политика брендов, а позиция отдельных магазинов.

Как ранее сообщал УНИАН, российских артистов возмутило требование Chanel к россиянкам при покупке в магазине подписать отказ от намерения носить продукцию бренда на территории РФ. Компания аргументировала это санкциями, и вот медийные личности страны-агрессора уличили Chanel в "русофобии".

В знак поддержки России и в попытках проявить свой патриотизм некоторые российские блоггеры стали публично уничтожать сумки Chanel.

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