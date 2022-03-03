Виктория Боня обратилась к украинцам.

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня на восьмой день войны в Украине решила извиниться перед украинцами за то, что сейчас происходит.

В инста-сториз она опубликовала сине-желтую картинку и написала: "Хочется просить прощения. От всей души. Простите".

К Боне присоединилась и Настя Ивлеева, которая призвала президента РФ Владимира Путина остановить войну.

"Мы стали свидетелями настоящей катастрофы. В Украине гибнут люди, разрушаются города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юны, идёт информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идёт гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. В связи с этим сейчас хочу открыто обратиться к руководству своей страны. Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться", - написала ведущая "Орла и Решки".

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