Федеральный апелляционный суд признал, что потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не имеет права на неприкосновенность от федерального судебного преследования.

Почему это важно и зачем принимать решения по, казалось бы, очевидному вопросу - пределах политической неприкосновенности главы государства?

"Авторитаризм и его метастазы передаются воздушно-капельным, а иногда и визуальным путем"

Дело в том, что авторитаризм и его метастазы передаются воздушно-капельным, а иногда и визуальным путем. После встреч с Си, Кимом и Путиным, насмотревшись на всех их парады, восторг и обожание со стороны подчиненных, а также на абсолютный контроль над ситуацией, Трамп и себе захотел так. Причем, чьи бы мемуары вы ни взяли – Болтона (Джон Роберт Болтон-политик-республиканец, дипломат, экс-советник президента США по национальной безопасности), Коми (Джеймс Брайан Коми - бывший директор Федерального бюро расследований США, уволенный Трампом в мае 2017 года), или кого-то из аппарата, - все воспоминания указывают на то, что Трампу это понравилось и он неделями (!) размышлял, как бы круто было представить что-то подобное и в Америке.

"После встреч с Си, Кимом и Путиным, насмотревшись на всех их парады, восторг и обожание со стороны подчиненных, а также на абсолютный контроль над ситуацией, Трамп и себе захотел так"

Именно поэтому его заявления последнего месяца о том, что "ни один президент в истории не мог быть эффективным, потому что у него были ограничения, и лишь полный иммунитет позволил бы президенту действительно работать", не должны нас удивлять. Добавьте сюда еще и признание (косвенное, конечно) его адвоката о том, что Трамп рассматривал возможность применить спецназовцев "Дельта" против политических оппонентов…

"Сейчас Дональд Трамп по всем своим делам пытается ссылаться на "абсолютный иммунитет", как на свою последнюю линию защиты"

Поэтому решение суда, создавшее правильный прецедент, является крайне своевременным и крайне нужным. Сейчас Дональд Трамп по всем своим делам (против него возбуждено по меньшей мере четыре уголовных дела - кроме эпизода с Капитолием, попытка сфальсифицировать результаты президентских выборов 2021 года, незаконное хранение секретных документов и подкуп порноактрисы Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года; также Трамп отбивается от ряда гражданских исков, где ему не грозит тюрьма, но есть риск потерять часть состояния) пытается ссылаться на "абсолютный иммунитет", как на свою последнюю линию защиты. Но теперь это уже будет в разы сложнее.

Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская Призма"