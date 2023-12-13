Австрия хочет, чтобы в состав ЕС также включили Боснию и Герцеговину, с которой у нее давние экономические и политические связи.

Австрия скорее всего не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, но при этом хочет получить такое же одобрение и для еще одной страны – потенциального члена.

Как пишет Politico, это и есть настоящая причина, по которой Австрия внезапно стала негативно настроенной по поводу Украины в Брюсселе. Если ЕС начнет переговоры о вступлении с Украиной, Австрия хочет, чтобы в состав ЕС также включили Боснию и Герцеговину, с которой у нее давние экономические и политические связи.

"Мы хотим видеть Боснию и Герцеговину в семье ЕС", — заявила ранее министр Европы Каролин Эдтштадлер, утверждая, что вступление страны является "геополитической необходимостью". Таким образом, в повестке дня саммита ЕС на этой неделе Австрия увидела возможность протолкнуть Боснию "через черный ход".

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"Мы не собираемся мешать Украине на пути к вступлению в ЕС", — заявил Politico австрийский чиновник, добавляя, что это было бы все равно, что "стоять перед товарным поездом".

В то же время цель Австрии, по словам чиновника, заключалется в том, чтобы незаметно присоединить Боснию и Герцеговину "к хвосту поезда".

ЕС объявил Боснию и Герцеговину страной-кандидатом в ЕС в конце 2022 года, но Комиссия утверждала, что стране необходимо решить некоторые проблемы с верховенством закона, прежде чем она сможет провести полноценные переговоры о членстве.

Вступление Украины в ЕС

Ожидается, что 14-15 декабря саммит ЕС примет решение относительно ряда вопросов, связанных с Украиной, включая начало переговоров о вступлении и дальнейшей помощи.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выступает категорически против членства Украины в ЕС в ближайшей перспективе. По его словам, главным препятствием здесь является большой уровень коррупции в Украине.

Несколькими днями ранее против быстрого вступления Украины в ЕС высказался глава МИД Словакии. Но для него главным препятствием усматривается развязанная Россией продолжающаяся война.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также выступил против "ускоренной процедуры" вступления Украины в ЕС и заявил, что для Киева не должно быть преференций в этом вопросе, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

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