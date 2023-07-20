Австралия ввела адресные санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов России и 10 физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военнослужащих в Беларуси.
В МИД страны сообщают, что введенные санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в том числе:
- российские компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование для Вооруженных Сил России;
- российские компании, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов;
- первый вице-премьер РФ Белоусов и вице-премьер Чернышенко;
- крупнейшие оборонные предприятия России, в том числе крупнейший в России производитель военных вертолетов и его генеральный директор;
- высокопоставленные беларуские военные, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины.
Помощь Австралии Украине - что известно
Австралия уже ввела санкции в отношении более 1100 физических и юридических лиц, поддерживающих вторжение РФ в Украину. В частности, введены санкции против дочерних предприятий "Росатома", а также компаний "Роснефть", "Северсталь" и крупнейшей золотодобывающей компании РФ "Полюс".
Известно, что Австралия отправит самолет-разведчик E-7A Wedgetail для помощи Украине, а также передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster.