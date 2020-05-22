На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек - СМИ (фото)

На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» с 99 пассажирами и восемью членами экипажа на борту потерпел крушение в жилом районе города Карачи.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

"Самолет PK 8303 с 99 пассажирами и 8 членами экипажа разбился", - заявил представитель национального перевозчика.

Пакистанская армия заявила, что ее силы быстрого реагирования и военизированные войска достигли места для оказания помощи и поисковых работ вместе с гражданской властью.