Пилот принял взрыв за столкновение со стаей птиц. Впрочем, рядом взорвалась ракета.

Пассажирский лайнер компании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит в районе, где расположено несколько российских военных объектов со средствами ПВО.

Как пишет проект "ВЧК-ОГПУ", это произошло над Наурским районом Чечни, где располагается несколько воинских частей. Согласно расшифровке переговоров диспетчера и экипажа, сильный удар по самолету пилот принял за столкновение со стаей птиц. На самом деле повреждения указывают, что, скорее всего, рядом с самолетом взорвалась ракета, выпущенная средствами ПВО.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении канала, этот удар произошел примерно в 18 километрах к северу, северо-западу от аэропорта в Грозном, над Наурским районом на высоте 2,4 тысячи метров.

Видео дня

По информации из открытых источников, в этой местности расположены сразу несколько воинских частей, в том числе и со средствами ПВО. Еще в конце 2011 года на сайте "Чечня сегодня" выходил хвалебный материал о новом вооружении, способном контролировать воздушное пространство всего Северного Кавказа.

В материале говорилось, что в дислоцированной в Наурском районе мотострелковой бригаде Министерства обороны России появилась новая на тот момент система управления силами противовоздушной обороны - Барнаул-Т.

Известно, что после недавних атак БПЛА, в Чечне было размещено и несколько "Панцирей".

Катастрофа самолета в Казахстане

Пассажирский самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с десятками людей на борту потерпел катастрофу 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана. Из 67 человек погибли 38.

Известно, что 29 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 11 человек - в стабильно тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести.

О вероятности сбивания борта в сети писали после публикации видео с обломками - на них четко были видны пробоины. Эту версию озвучил и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко:

"Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", - заявил Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости: