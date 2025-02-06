В Баку возмущены отказом Москвы признать вину российской ПВО, которая сбила азербайджанский самолет

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел крушение из-за удара российской ракеты 25 декабря 2024 года, но Москва до сих пор не признала вину. В связи с этим Азербайджан готовит иск к РФ и закрывает учреждения РФ в республике.

Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить", Баку, не дождавшись за 40 дней соответствующих пояснений Москвы, перешел к действиям, в частности, готовит иск в международный суд.

"Азербайджан готовит иск к РФ и закрывает учреждения РФ в республике. В Баку возмущены отказом Москвы прямо признать вину чеченского ПВО в гибели лайнера AZAL", — подчеркивает издание.

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Установлено, что ракету запустили по самолету с территории военной базы в Ханкале, и в Баку знают, кто именно отдал приказ открыть огонь, и произвел запуск.

По данным Report, Россия не спешит признавать свою вину даже после публикации предварительного отчета созданной в Казахстане следственной комиссии.

"Имперское мышление официальной Москвы, сформированное в период Российской империи и СССР, не позволяет воспринимать бывшие советские республики как равноправных партнеров даже спустя 34 года их независимости и рассматривать меры, предпринимаемые цивилизованными государствами в подобных ситуациях", — говорится в публикации.

Как отмечается, оптимальным решением стало бы принесение официальных извинений со стороны РФ, выплата компенсаций потерпевшей стороне и наказание виновных. Журналисты подчеркивают, что извинения не нанесли бы ущерб имиджу Кремля, однако после полномасштабного вторжения в Украину понятия "Россия" и "имидж" оказались "обратно пропорциональны".

Согласно выводу экспертов, самолет Embraer 190-100 IGW был технически исправен и пригоден к полету. Борт потерял сигналы GPS во время полета над аэропортом Грозного, после чего капитан принял решение вернуться в Баку, в CVR (Cockpit Voice Recorder – бортовой речевой самописец) зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды. Согласно отчету, гидравлические системы самолета утратили функциональность, вышли из строя и пр. Эксперты также опровергли версию РФ о столкновении самолета со стаей птиц и о том, что причиной катастрофы стал взрыв кислородного баллона.

"Одним из важнейших моментов в отчете является тот факт, что операция "Ковер" была объявлена в данном воздушном пространстве уже после того, как самолет был подбит", — акцентируют авторы.

Также отмечается: "Официальный Баку обладает достаточными возможностями для донесения своей позиции на международной арене, и следует ожидать дальнейших шагов".

Кроме того, Баку официально заявил о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку. Как заявили в МИД Азербайджана, деятельность таких организаций на территории страны регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности и требованиями достигнутых двусторонних соглашений. Информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и нарушил законодательство.

Источники Report утверждают, что схемы работы российского агентства были непрозрачными, и она носила "разведывательный характер".

Катастрофа азербайджанского самолета

Напомним, в Казахстане, на территории аэропорта Актау, 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines). Погибли десятки человек.

Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Азербайджана, написал, что борт "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190 подбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С", когда он пытался сесть в аэропорту Грозного. После этого поврежденное воздушное судно отправили на посадку аж в Казахстан.

Позднее президент Азербайджана прямо обвинил РФ в авиакатастрофе.

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