Аварийная посадка самолета едва не закончилась катастрофой.

В Мексике самолет генерального прокурора едва не разбился и совершил аварийную посадку после того, как у него отказало переднее шасси. Об этом пишет Aristegui Noticias.

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Фелипе Анхелеса, который обслуживает рейсы, прибывающие в Мехико. Как видно на попавшем в сеть видео, самолет приземлился на задние шасси и некоторое время катился по полосе только на них. Поскольку передние шасси так и не сработали, в итоге самолет "клюнул" носом полосу.

К счастью, бизнес-джет не разрушился и не загорелся в ходе этого инцидента. Все шесть пассажиров смогли благополучно покинуть борт. Утверждается, что никто не пострадал.

Отмечается, что о поломке шасси стало известно еще в полете, поэтому самолет специально перенаправили именно в этот аэропорт, поскольку он обладает лучшими системами безопасности.

Курьезные происшествия с самолетами

Недавно УНИАН писал, что американку не хотели пускать в самолет из-за того, что у нее в паспорте слишком "горячее" фото. Как выяснилось, девушка слишком увлеклась радикальными сменами образа, из-за чего была не похожа на собственное фото в паспорте.

А в Аргентине стюардесса решила "заминировать" рейс, летевший в Америку, чтобы сорвать романтическое путешествие своего бывшего бойфренда с его новой подружкой.

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