Девушка слишком увлеклась сменами образов и в момент поездки была не похожа на свое фото.

В интернете завирусилось видео с американкой, которая едва не пропустила свой рейс, поскольку работники аэропорта не поверили, что фото в паспорте действительно ее – оно слишком "горячее".

30-летняя Алиша Мари – популярная блогер-инфлюенсер из США. Ее соцсети заполнены фото и видео, где она "загримирована" как настоящая фотомодель. Такое же "горячее" фото оно сделала и для своего паспорта.

Но это стало проблемой, когда женщина пыталась сесть в самолет, будучи одетой в простую не выделяющуюся одежду и без яркого макияжа. Работники аэропорта не поверили, что на фото в паспорте именно она, и не захотели пропускать пассажирку в самолет.

"Я едва не пропустила свой рейс, потому что они сказали, что я не похожа на свой паспорт. Вот почему вы никогда не должны делать "горячие" фото для своего паспорта", – рассказала девушка и показала, как выглядит ее фото в паспорте.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что аргентинская стюардесса сорвала рейс из Буэнос-Айреса в США, надеясь помешать своему бывшему парню и его новой возлюбленной полететь туда вместе. Обиженная женщина заявила о заложенной бомбе прямо перед тем, как самолет должен был взлететь.

А британская бюджетная авиакомпания easyJet по ошибке запретила молодому человеку летать ее самолетами в течение 10 лет "из-за деструктивного поведения в прошлом". Как выяснилось, его перепутали с другим человеком – совпали не только имя и фамилия, но даже дата рождения.

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